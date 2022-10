Tottenham, Kane “aspetta” Conte per il rinnovo di contratto

Da una parte la partenza da record del suo Tottenham in Premier League, dall'altra l'incertezza sul futuro del tecnico Antonio Conte e, di conseguenza, anche la sua. Parliamo di Harry Kane , che starebbe ‘spettando di capire cosa farà il mister per decidere se rinnovare o meno il proprio contratto.

La sua conferma potrebbe essere legata a quella del tecnico. Se per Conte dovesse esserci la fumata nera sul rinnovo, molto probabilmente sarebbe questione di tempo per avere anche quella di Kane. Il bomber dell’Inghilterra seguirà con grande attenzione l’evolversi della situazione e lo farà anche quando sarà impegnato al Mondiale provando a trascinare la nazionale dei ‘re Leoni più in alto possibile. Staremo a vedere dunque quale decisione prenderà Conte e quali conseguenze ci saranno in casa Spurs.