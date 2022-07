Tottenham, Kane e la preparazione con Conte: “Di un altro livello”

Hanno da poco fatto il giro del web le immagini degli allenamenti massacranti di Antonio Conte al Tottenham nella preparazione estiva per la stagione 2022-23. Metodi noti da noi in Italia ma non troppo in terra inglese.

Sull'argomento si è espresso dal ritiro Spurs capitan e bomber Harry Kane che ai media ha spiegato: "Antonio è fantastico come allenatore. Personalmente ho imparato da ogni tecnico che ho avuto. Conte porta sicuramente la condizione fisica ad un altro livello secondo me. La sua mentalità e la sua passione fanno dare ai ragazzi della squadra il massimo. Credo davvero di poter migliore ogni anno ed imparare ancora. Ma con uno come il mister, penso che questo processo di apprendimento possa essere ancora più rapido. Mi sento in forma ma so che c'è ancora da lavorare. Mi sento come se debba dare ancora molto nei prossimi mesi e ovviamente anche ore in pre season. Spero di riuscirci".