Tottenham, Kane esalta Conte: “Non ho parole per descriverlo. Cambiata mentalità”

Il centravanti esalta l'operato del tecnico italiano

Redazione ITASportPress

3-1 al Brighton in FA Cup e messaggio alle rivali: il Tottenham c'è e vuole andare avanti nella competizione. Gli Spurs hanno vinto grazie anche al loro bomber Harry Kane che, come riportato dalla BBC, ha avuto modo di soffermarsi sulla vittoria ottenuta ma soprattutto sul suo mister Antonio Conte, esaltato per mentalità e grinta.

CAMBIO - "Non ho davvero parole per descrivere tutto quello che ha fatto Conte dal suo arrivo", ha detto Kane. "Conte è fantastico e ripeto, non ci sono parole giuste per descriverlo e per dire quanto sia bravo. Ha cambiato la nostra mentalità. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, dentro e fuori dal campo".

MISTER - Lo stesso tecnico Conte a ITV4 ha detto la sua sugli obiettivi della squadra e sul suo bomber e capitano: "Vincere in una competizione importante come la FA Cup è importante, è importante per la fiducia, è importante vincere contro una squadra davvero buona". E su Kane: "E' stato bello, Kane ha segnato una doppietta. Abbiamo avuto possibilità di migliorare il risultato finale ma alla fine penso sia stato giusto".