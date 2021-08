Tottenham, Kane: “Ricevuto amore dai tifosi, mai rifiuterei di allenarmi”

L'attaccante sui social ha voluto spegnere le tante voci

Polemiche, attacchi e veleni. L'attaccante del Tottenham Harry Kane è tornato a parlare dopo essere stato un obiettivo di mercato del Manchester City, che comunque nel frattempo ha preso Grealish. Lo stesso Kane ha voluto specificare certe cose attraverso la propria pagina Instagram: "Sono passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli Spurs - le sue parole - e sempre voi tifosi mi avete mostrato un amore totale e massimo supporto. Per questo mi fa male leggere alcuni commenti che sono stati pubblicati questa settimana. Voglio chiarire che io non mi rifiuterei mai - e sottolineo mai - di allenarmi. Tornerò ad allenarmi domani, come pianificato", ha concluso Kane.