Tottenham, la bravata di Alli può costare caro. Squalifica in vista

Guai in vista per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham nelle ultime ore si era reso protagonista e artefice di uno scherzo di cattivo gusto. Su Snapchat l’inglese aveva postato un video in cui lo si vedeva indossare una mascherina e poco dopo inquadrare una persona asiatica. Il riferimento al Coronavirus era palese e non è sfuggito agli utenti che sui social hanno definito lo scherzo “razzista” e di “cattivo gusto”.

INDAGINE – Dopo che il Daily Star ha ripreso il video scatenando ancora di più la polemica, la Federcalcio inglese ha aperto un’indagine che potrebbe concludersi con una multa e una squalifica a carico del giocatore.

Il video in questione aveva scatenato le polemiche soprattutto da parte di utenti asiatici e lo stesso Alli aveva chiesto scusa su Weibo, un social network asiatico.