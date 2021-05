Tottenham, la mossa per tenere Kane: prossimo tecnico sarà… Pochettino

Clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno del tecnico

Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il Tottenham pensa al ritorno immediato di Mauricio Pochettino nel ruolo di allenatore. Il motivo? Provare a convincere Harry Kane a restare in maglia Spurs.

La bomba di mercato è del Sun e trova eco anche sugli altri tabloid inglesi come il Daily Mail. Il presidente Levy sarebbe fortemente tornato sui suoi passi dopo aver salutato il manager argentino nelle passate stagioni (novembre 2019) e vorrebbe tentare di riportarlo a Londra per convincere il bomber inglese a restare. Kane, infatti, sembra in procinto di salutare il Tottenham e il ritorno di Poch potrebbe cambiare la sua volontà.