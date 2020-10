Tottenham, la strana partita di Bale: nessun tiro e nessuna chance creata. “Sono un po’ arrugginito…”

Gareth Bale torna in campo da titolare e lo fa con la maglia del Tottenham in Europa League. Gli Spurs vincono nettamente per 3-0 contro il LASK ma il gallese non è parso esattamente in buone condizioni. Anzi. L’esterno classe 1988 è riuscito ad essere protagonista ma in modo un po’ negativo…

Bale: lo strano ‘record’

Come riporta Opta, infatti, era dal 2016 che Gareth Bale non scendeva in campo da titolare e non riusciva a fare né un tiro in porta né a creare una chance da gol per i compagni. Un dato allarmante che rispecchia le condizioni di forma ancora non ottimali del calciatori. Ad ammetterlo è stato il diretto interessati ai microfoni di BT Sport: “Sappiamo l’importanza di questa partite. Siamo scesi in campo per vincere e ci siamo riusciti. A livello personale devo dire che sono ancora un po’ arrugginito, un po’ rigido. È come una mini pre-season per me. Sto cercando di mettere minuti nelle gambe. Spero che non mi ci vorrà molto per tornare al top della forma perché mi piace giocare e voglio essere in campo per dare tutto per questo fantastico club”.