Tottenham, Levy pensa all’addio: “Ho il dovere di ascoltare eventuali proposte”

Il presidente degli Spurs, in carica dal 2001, ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato la scelta di Postecoglou per la panchina e ha aperto alla cessione della società

L’ottimo inizio di stagione del nuovo Tottenham, che dopo la cessione di Harry Kane ha voltato pagina con l’arrivo in panchina di Ange Postecoglou, ex ct dei Socceroos e primo tecnico australiano nella storia della Premier League, non ha distolto la tifoseria dai problemi vissuti negli ultimi anni e dall’ormai cronico digiuno in termini di vittorie, se è vero che la bacheca degli Spurs è vuota dal 2008, anno dell'ultimo successo in Coppa di Lega.