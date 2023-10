Tottenham-Liverpool continua sui social, frecciatine tra due calciatori

La vittoria del Tottenham contro il Liverpool ha lasciato non pochi dubbi a tifosi e non. Tra errori del VAR e autogol alquanto "buffi" la partita è stata certamente tra le più divertenti del fine settimana, lasciando però aperte le polemiche che sono spopolate sui social. A queste si sono aggiunti due volti della sfida del Nord di Londra, Alexis Mac Allister e Romero. Il primo ha commentato il post del compagno di Nazionale, ripreso mentre festeggiava la vittoria: "Normale vincere quando giochi in 12..." ha scritto l'argentino facendo ricorso all'errore del VAR che ha condizionato la sfida. La risposta del difensore degli Spurs non si è fatta però attendere: "Vai a piangere a casa...". Uno scambio di battute certamente amichevole ma che ha un retrogusto amaro. Alla fine perdere non piace a nessuno e qualche frecciatina, ogni tanto, ci sta pure.