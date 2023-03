Tottenham, lo sfogo di Conte non è piaciuto: parte della squadra vuole l’esonero

Antonio Conte potrebbe non essere più l'allenatore del Tottenham. Dopo la partita pareggiata contro il Southampton, il mister Spurs si è sfogato in modo pesante con i suoi calciatori: "Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda o mettere il cuore in campo".