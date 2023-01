Tottenham, Lucas Moura con l’U21 dopo infortunio: sugli spalti il gesto del tifoso… Richarlison

L'esterno del Tottenham Lucas Moura si sta riprendendo dopo il pesante infortunio subito nei mesi scorsi. Per ritrovare la miglior condizione fisica, il calciatore è sceso in campo con l'Under 21 degli Spurs nel match contro l'Arsenal.

Il brasiliano era il grande osservato della gara, non solo dallo staff medico ma anche da un tifoso davvero speciale. Infatti, sugli spalti, per supportarlo, ecco Richarlison, suo compagno di squadra. L'attaccante, infatti, si è mostrato come un vero fan con tanto di simpatico cartello in mano con scritto: "Lucas, puoi darmi la tua maglia?".