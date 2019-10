Tottenham, mal di pancia Kane: a giugno può essere addio e spunta un’italiana…

Sembrano davvero lontani i tempi della finale di Champions League di alcuni mesi fa. Il Tottenham ha iniziato nel modo peggiore questa stagione, sia in Premier League sia, soprattutto, in Champions League come dimostra l’ultimo ko per 7-2 contro il Bayern Monaco.

Ed è proprio in conseguenza di questa partenza negativa che il bomber e capitano degli Spurs Harry Kane potrebbe decidere di lasciare. Stando a quanto riporta il Times, infatti, l’attaccante inglese, tra i migliori centravanti in circolazione degli ultimi anni, avrebbe il classico mal di pancia ma questa volta non dipenderebbe da fattori economici. Il bomber vorrebbe finalmente vincere un trofeo e starebbe pensando di farlo lontano dal Tottenham.

MERCATO – Secondo il quotidiano, la prossima estate Kane potrebbe decidere di dire addio agli Spurs e su di lui ci sarebbe la fila. Ben quattro le squadre interessate al classe ’93: tra queste anche la Juventus. I bianconeri dovranno vedersela anche con Manchester United, Chelsea e Real Madrid, quest’ultima già in passato aveva provato un piccolo assalto senza riuscire a chiudere la trattativa.