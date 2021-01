Tottenham, Mourinho avvisa Bale: “Non devo dargli minuti di gioco. Spetta a lui conquistarli in allenamento”

Gareth Bale deve guadagnarsi la titolarità nel Tottenham così come tutti gli altri componenti della squadra. Questo in sentesi il Mourinho pensiero relativamente ai pochi minuti di gioco dati fin qui al gallese arrivato dal Real Madrid. Come riporta Sky Sports, il manager degli Spurs ha parlato anche in vista della sfida odierna contro il Wycombe di FA Cup non facendo sconti all’esterno d’attacco classe 1989.

Mourinho: “Bale deve guadagnarsi minuti di gioco”

“Non posso dare minuti ai giocatori, i minuti in campo non sono qualcosa che posso dare. Non la penso in questa maniera io”, ha esordito Mourinho sulla possibilità di far giocare Bale per fargli ottenere una forma migliore. “Conosciamo tutti le difficoltà che ha avuto per un paio di stagioni, sappiamo tutti che è arrivato infortunato, sappiamo tutti che anche questa stagione è stata condizionata un po’ da certi piccolo problemi. Penso che la cosa più importante è essere costante negli allenamenti. Farli tutti senza problemi. Quando questo accade, si fanno tutti gli allenamenti ad alto ritmo e intensità, allora un giocatore è pronto a giocare”.

“Ripeto, non si concedono minuti, bisogna guadagnarseli. Questo per me fa la differenza. Ad ogni modo questa settimana ha lavorato come tutti gli altri con una buona intensità. Vediamo come reagisce al lavoro di tutta la settimana. Vediamo come sta e se avrà il giusto feeling per giocare contro il Wycombe”.