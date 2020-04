Tottenham, Mourinho e gli auguri a Dele Alli… su sponde diverse del marciapiede

Pare che José Mourinho abbia imparato la lezione. Lo Special One è stato visto passeggiare da solo per Londra e, curiosamente, ha incontrato un suo giocatore Dele Alli fresco di compleanno nelle scorse ore.

Nessun contatto tra i due, ma come riporta il Sun, auguri a distanza di sicurezza. Mourinho e Dele Alli si sono parlati su sponde opposte del marciapiede a dimostrazione che l’episodio avvenuto nei giorni precedenti tra il tecnico del Tottenham e tre suoi giocatori intenti ad allenarsi è stato compreso e non sarà più ripetuto. Il tabloid britannico ipotizza anche che il portoghese si sia recato volutamente vicino a casa del suo giocatore per complimentarsi per aver trascorso il compleanno da solo come lo stesso giocatore ha fatto vedere su Instagram…