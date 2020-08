Tottenham, Mourinho e il retroscena con Aurier: “Ho paura di te”. Poi in campo…

Un curioso retroscena davvero inedito è venuto alla luce grazie al documentario sul Tottenham di di Amazon “All or Nothing”. I protagonisti in casa Spurs sono José Mourinho e il difensore Serge Aurier tra i quali, come noto, non c’è mai stato un grosso feeling.

Davvero incredibile, però, quanto si scopre ripercorrendo alcune tappe della passata stagione. Con lo Special One che in qualche modo era riuscito a tirare fuori da un suo calciatore il meglio di sé.

Mourinho ad Aurier: “Ho paura di te”

Come conferma Goal, l’episodio tra i due sarebbe andato in scena prima della partita tra il Tottenham e l’Olympiacos in Champions League. “Serge tu sei un difensore. Ma io di te come difensore ho paura“, ha detto Mourinho ad Aurier spiegandogli poi: “Perché sei capace di causare un rigore di merda con il VAR in qualsiasi momento. Quindi te lo dico chiaramente: ho paura di te”.

Dal canto suo il difensore scese in campo in quella partita che gli Spurs si trovarono a perdere per 0-2 ma evidentemente molto motivati riuscirono a portarsi prima sul pari e poi a ribaltare. Coincidenza, il terzo gol, quel del sorpasso, lo mise a segno proprio Aurier… Mourinho si conferma molto Special anche se all’epoca (novembre 2019) era solo agli inizi.

