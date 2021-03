Tottenham, Mourinho: “Io difensivista? Posso essere accusato solo di aver messo troppi attaccanti…”

L’allenatore del Tottenham Jose Mourinho ha respinto l’analisi di molti critici che sostengono che i londinesi esprimono un calcio difensivo. “Non ha senso pensare che stiamo adottando un approccio cauto nelle partite importanti. Contro l’Arsenal come nella partita contro il Crystal Palace siamo stati sempre offensivi. Nel derby del nord di Londra, c’era un solo centrocampista difensivo in campo: Pierre-Emile Høybjerg. La formazione di partenza comprendeva anche Gareth Bale, Tanguy Ndombele, Lucas Moura, Son Heung Min e Harry Kane. Quindi non capisco tali affermazioni. Entrambe le partite hanno avuto gli stessi giocatori, lo stesso programma, lo stesso obiettivo. Finivano diversamente? Sì. Ma siamo onesti: se mi potete imputare qualcosa, è che ho schierato troppi giocatori offensivi ”, riporta Sky Sports. Il Tottenham ha 45 punti in 28 partite e occupa l’ottavo posto in Premier League.