Tottenham, Mourinho: “L’Arsenal mi aveva contattato? Sono talmente felice qui che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Bournemouth, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha glissato sulle domande che gli sono state rivolte circa l’esonero di Emery all’Arsenal e sul possibile interessamento dei Gunners nei suoi confronti: “Sono talmente felice dell’occasione che mi è capitata con gli Spurs che non riesco a pensare ad una opportunità in un altro club – ha detto il portoghese dinnanzi ai giornalisti -. Se ora arrivasse una qualsiasi offerta da un club in giro per il mondo, di sicuro rifiuterei”. Insomma, risposta molto diplomatica da parte dello Special One, che forse, qualora Emery fosse stato esonerato prima, poteva anche andare in sella ai Gunners. Ora, all’Arsenal, potrebbe andarci il suo predecessore al Tottenham Mauricio Pochettino, per uno scambio di panchine che avrebbe dell’incredibile.