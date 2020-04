Tottenham, Mourinho: “Messi o Cr7? No, il migliore è un altro…”

Negli ultimi 15 anni Messi e Cristiano Ronaldo si sono presi la scena del calcio mondiale. Una sfida che ha diviso tifosi e addetti ai lavori. L’argentino e il portoghese hanno dominato entrando di fatto a far parte dei giocatori migliori della storia. Nel mondo del calcio però c’è chi non è d’accordo con questa disamina. Quel qualcuno è lo Special One, José Mourinho.

RONALDO – Intervistato da LiveScore l’allenatore portoghese ha parlato di quello che secondo lui è il miglior giocatore mai sceso in campo: “Ronaldo, il Fenomeno. Cristiano e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il brasiliano. Quando ero a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che fosse il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che sarebbe potuta essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile“.