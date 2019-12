Tottenham, Mourinho: “Mi piacerebbe avere Bale? Non c’è bisogno che risponda…”

È già da qualche tempo che si parla di ritorno al Tottenham in un futuro nemmeno troppo lontano per Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid. Quando sulla panchina degli Spurs è arrivato José Mourinho, il gallese a BT Sport aveva detto: “È un vincente, non può che essere un’ottima scelta per il club: se il Tottenham vuole puntare a vincere titoli, non c’è niente di meglio che affidarsi a uno come lui”. A distanza di qualche giorno, lo Special One ha replicato a Bale, ringraziandolo per le belle parole spese nei suoi confronti: “Lo apprezzo, non sapevo avesse detto queste cose, gliene sono grato”. Gli piacerebbe avere a disposizione Bale al Tottenham? Mourinho ha risposto così: “Dai, non avete bisogno che io vi dia una risposta…“.