Tottenham, Mourinho misterioso: “Eriksen? So già quale sarà il suo futuro…”

Quale futuro per Christian Eriksen? Il calciatore del Tottenham è tra i giocatori dati per partenti nella prossima finestra di mercato. Real Madrid, ma anche Manchester United e alcuni club italiani alla porta. A parlare della vicenda di mercato e mettere ancora più carne al fuoco, è stato José Mourinho.

L’allenatore degli Spurs, nella conferenza stampa successiva alla gara di Premier League contro il Brighton, ha commentato i rumors di mercato che riguardano il classe 1992: “Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c’è”.