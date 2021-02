Tottenham, Mourinho: “Non siamo in crisi. Miei metodi di lavoro non sono secondi a nessuno al mondo”

L’allenatore del Tottenham Hotspur, Josè Mourinho, dopo la sconfitta contro il West Ham United (1: 2), ha risposto a muso duro ai giornalisti che gli chiedevano della crisi degli Spurs. “Non ho nessun dubbio sui miei metodi di lavoro. A volte il risultato è solo una conseguenza di molte ragioni diverse da come si prepara la partita. I miei metodi e quelli del mio staff tecnico non sono secondi a nessuno al mondo. Non so cosa si vuole fare credere quando si parla di crisi. Se questa è la tristezza nello spogliatoio, allora siamo in crisi, perché nessuno è felice, e lo abbiamo dimostrato tutti con il nostro atteggiamento nella partita di oggi. Abbiamo combattuto oggi, fino all’ultimo secondo, cercando di ottenere un risultato diverso, non si può dire che siamo in crisi ”, ha affermato Mourinho. Il Tottenham con 36 punti è scivolato al 9 ° posto.