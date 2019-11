Tottenham, Mourinho: “Prometto vera passione, dobbiamo migliorare la classifica”

Prime parole per José Mourinho da allenatore del Tottenham, il tecnico portoghese le ha rilasciate alla tv ufficiale del club, che ieri ha scelto – a malincuore – di esonerare Mauricio Pochettino, che nella scorsa stagione ha portato gli Spurs alla finale di Champions League: “Cosa posso promettere? Passione, vera passione: per il mio lavoro e naturalmente anche per il club – ha affermato lo Special One, che ha sorpreso tutti con questa scelta, dopo che più volte aveva detto che non sarebbe tornato in Premier -. La squadra mi piace moltissimo, ovviamente non farò nomi su chi più e chi meno. In campionato siamo in una posizione che non ci compete, dobbiamo pensare ora a match dopo match: vincere, vincere e ancora vincere. A fine anno tireremo le somme, ma sono certo che saremo in una posizione diversa”.