Tottenham, Mourinho: “Quando batto un amico sono triste per lui”

L’allenatore del Tottenham, Josè Mourinho, in conferenza stampa parla del rapporto tra colleghi: “Quando si vince contro un allenatore amico non si può essere contenti al 100%, anzi è normale che ci sia un po’ di tristezza. Quando Ancelotti con il suo Everton ha vinto contro il mio Tottenham non credo fosse così felice pensando che io, un suo amico, ero stato sconfitto. Il calcio è fatto così e queste cose succedono, tra le persone che instaurano un legame le emozioni sono contrastanti” – dichiara l’allenatore degli Spurs in conferenza stampa – .