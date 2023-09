Tottenham, Ndombele trova casa: accordo in vista con il Galatasaray

L'ex centrocampista del Napoli approda in Turchia insieme a Davinson Sanchez: prestito per il campione d'Italia, trasferimento a titolo definitivo per il difensore.

Redazione ITASportPress

Obiettivo raggiunto per Tanguy Ndombele. Rientrato al Tottenham dopo l'avventura in prestito al Napoli, coronata dalla vittoria dello scudetto, il centrocampista franco-congolese, fuori dai piani tecnici della società e del nuovo allenatore degli Spurs Ange Postecoglou, ha atteso pazientemente l'occasione giusta per rifare le valigie, puntando ad un club che disputasse la Champions League.

Così, rifiutata la corte del Genoa, l'ex Lione aveva espresso gradimento per l'ipotesi Inter, orientatasi poi su Davy Klaassen, giocatore dalle caratteristiche differenti rispetto a Ndombele. Sfumata anche quest'ipotesi l'ex azzurro non ha dovuto aspettare molto tempo dopo la chiusura del mercato inglese per trovare una destinazione nuova e gradita. Il suo futuro sarà infatti al Galatasaray, che ha raggiunto l'accordo con il Tottenham per il prestito del giocatore fino al prossimo 30 giugno con diritto di riscatto.