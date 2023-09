Tottenham nella storia, con Postecoglou è il miglior avvio di sempre

L'impatto di Ange Postecoglou si è fatto sentire in casa Tottenham. L'allenatore ha sistemato un ambiente, per così dire, disordinato e messo a puntino la squadra preparandola per la nuova stagione. E neanche l'addio inaspettato di Harry Kane è riuscito a stravolgere i suoi piani, anzi. Grazie al suo lavoro gli Spurs si trovano momentaneamente in alto in classifica, secondo posto a pari punti con il Liverpool terzo. Sono tredici in punti in sole cinque giornate di Premier League, per quello che vale come il miglior avvio di stagione della storia del club. Certo spesso i tre punti sono arrivati nel finale, come nell'ultima sfida contro lo Sheffield United dove gli Spurs hanno segnato due gol nei minuti di recupero, ma ciò che conta sono i dati e il Tottenham e lì.