Tottenham, Paratici su Conte: “Conosco le sue qualità e so cosa ci può dare”

Paratici e Conte dopo l'avventura a Torino si ritrovano a Londra

L'ex direttore sportivo della Juventus, ora al Tottenham, Fabio Paratici, tornerà a lavorare in Inghilterra con Antonio Conte. Sull'ex Inter ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del club. Il messaggio: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel nostro club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus e non vedo l'ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori".