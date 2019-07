Tottenham, Pochettino: “Bale? Non so se lo trattiamo noi oppure altri club”

Se ne stanno leggendo di tutti i colori sul futuro di Gareth Bale, ormai in uscita dal Real Madrid. Le opzioni cinesi sembrano le favorite, ma nelle ultime ore è fuoriuscita l’ipotesi che sia inserito come contropartita in un’operazione che porterebbe Neymar dal Paris Saint-Germain ai blancos di Zidane. Ma spesso è stato accostato al Tottenham, e in quel caso si tratterebbe di un ritorno. “Non so se il nostro club è fra quelli che sta puntando all’acquisto del gallese – ha riferito il tecnico argentino degli Spurs Mauricio Pochettino nella conferenza stampa dopo il successo sulla Juventus per 3-2 -. A me non è stato detto niente, lo leggo fra i media ma non è il mio lavoro fare calciomercato e le varie trattative. Il presidente ha il compito di allestire la miglior squadra possibile”.