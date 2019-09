Tottenham, Pochettino: “Eriksen è sempre stato felice qui, resta importante per noi”

Il talento del Tottenham Christiano Eriksen è stato molto vicino a lasciare gli Spurs durante la sessione estiva del mercato, che ha sfinito l’allenatore Mauricio Pochettino (aveva detto: “Quando finirà, festeggerò”). Il danese è stato vicino soprattutto al Real Madrid, ma anche la Juventus si era interessata al giocatore. Ecco le parole del tecnico argentino a riguardo: “Christian è sempre stato felice qui, ognuno ha i propri obiettivi e le proprie sfide, ma io l’ho visto bene prima della partita contro l’Arsenal, per questo ho scelto di metterlo in campo. È un giocatore molto importante per noi, è felice e se sarà possibile giocherà sempre. Tutte le decisioni, come di consueto, dipenderanno dalle prestazioni”.

Il 27enne, però, resta con un solo anno di contratto e se non rinnoverà potrà presto liberarsi a zero accordandosi con un altro club.