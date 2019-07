Tottenham, Pochettino: “Se avessi vinto la Champions avrei potuto lasciare”

È tornato a parlare della delusione nella scorsa finale di Champions League il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino. Le sue dichiarazioni, riportate da Goal.com, fanno pensare a ciò che sarebbe probabilmente stato il mercato delle panchine in vista della stagione 2019-2020, essendo stato l’argentino anche nel mirino della Juventus per il dopo Allegri. “Con un risultato diverso al Wanda Metropolitano contro il Liverpool forse sarei andato via, penso che sarebbe stato il momento giusto – ha detto il tecnico degli Spurs -. Oppure sarebbe stata la società a voler ricominciare un ciclo con un nuovo allenatore. Dopo la finale ho avvertito l’amaro in bocca, quindi ho deciso di restare perché non sarebbe stato bello terminare così. Non sono uno di quelli che scappa nei momenti di difficoltà”.