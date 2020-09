Tottenham, quando “la natura chiama”…: Dier esce dal campo per andare in bagno durante sfida col Chelsea

Curioso episodio andato in scena nella notte inglese di Carabao Cup nel match tra Tottenham e Chelsea. Il calciatore degli Spurs Eric Dier, nel bel mezzo degli assalti dei suoi per ribaltare il momentaneo svantaggio targato Werner, ha lasciato il campo perché… la natura lo stava chiamando.

Dier: “Quando scappa, scappa”

Dier è dovuto correre in bagno improvvisamente scatenando la reazione di José Mourinho che si è precipitato negli spogliatoi per riportarlo immediatamente in campo probabilmente non a conoscenza di quanto stesse accadendo al suo calciatore. Per fortuna, poi, Dier è tornato in campo poco dopo ed è stato pure eletto migliore in campo. Il Tottenham ha festeggiato il passaggio del turno avvenuto ai rigori con tanto di scatto dal bagno dove, evidentemente, Dier è riuscito a liberarsi per stare meglio. “Quando ti scappa, ti scappa”, ha detto il calciatore. “Avevo crampi allo stomaco, non ce la facevo più“, ha commentato dopo la gara come riporta la BBC.

