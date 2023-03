Tottenham, Richarlison contro Conte: “Stagione di me**a. Perché non gioco?”

SFOGO - "Sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una merda perché non ho minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io", ha detto Richarlison prima di sfogarsi definitivamente. "Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente (Stellini ndr) mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente".