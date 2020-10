Tottenham, settimana esplosiva a suon di gol: il Maccabi Haifa “scherza” col Manchester United sui social

Il Tottenham ha fatto tredici! Due gare e ben 13 gol segnati rispettivamente a Maccabi Haifa e Manchester United. Una settimana davvero esplosiva per gli uomini di Mourinho in grado di dare libero sfogo alla loro classe e al talento degli attaccanti e non solo. La larga vittoria in Premier League contro i Red Devils, oltre che essere ormai sulla bocca di tutti, ha visto anche i social protagonisti. In tal senso, fa sorridere la “solidarietà” proprio del club israeliano che su Twitter ha voluto far sentire meno sola la squadra di Manchester.

Il Maccabi scherza con lo United

7-2 al Maccabi Haifa e 6-1 al Manchester United. Il Tottenham ha vissuto una settimana davvero formidabile sotto l’aspetto realizzativo. E allora ecco che la società israeliana ha voluto scherzare citando proprio i Red Devils su Twitter. Taggando il profilo ufficiale degli inglesi, ecco il gesto ironico del club: “Salve Manchester United, sembra proprio che abbiamo trovato il Tottenham nella settimana sbagliata”, ha scritto il Maccabi prendendo sul ridere il k.o. nei preliminari di Europa League.

A caldo, però, non crediamo che lo United abbia apprezzato…