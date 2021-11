Tottenham, Son “battezza” anche Conte: suo il primo gol con gli ultimi tre mister

Il primo gol dell'era Conte con gli Spurs porta la firma del sudcoreano

Partita pazza quella vissuta tra Tottenham e Vitesse in Conference League ieri sera. La squadra inglese ha vissuto la "prima" di Antonio Conte come nuovo allenatore e, come spesso accaduto nel recente passato, è stato l'attaccante sudcoreano Son a dargli il "battesimo" del gol.