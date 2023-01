Tottenham, Son crede nella Premier League: “Possiamo vincere e contro l’Arsenal…”

La classifica di Premier League vede l'Arsenal in testa con 17 gare giocate e 44 punti ottenuti. Eppure, in casa Tottenham, pare esserci grande fiducia nella possibilità di continuare a lottare per il titolo nonostante i punti di svantaggio siano 11 (con una gara in più giocata). Almeno da parte dell'attaccante Son che, come riportato dal The Sun, ha parlato in modo molto convinto in vista anche del big match proprio contro i Gunners di domenica in campionato.