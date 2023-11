Tottenham, Son esalta Vicario: “Con lui ci sentiamo sempre al sicuro”

Anche Son è stregato da Gugliemo Vicario: tra i protagonisti del sorprendente avvio di stagione del nuovo Tottenham di Ante Postecoglu c'è sicuramente il portiere azzurro. Arrivato nell'ultima finestra di mercato dall'Empoli, si è affermato tra i migliori della Premier League con una serie di grandissime prestazioni. Se gli Spurs sono in testa alla classifica dopo dieci partite, con otto vittorie, due pareggi e soli nove gol subiti, parte dei meriti va sicuramente all'estremo difensore originario di Udine. Dopo la vittoria in casa del Crystal Palace, è stato Heung-Min Son a tributare un elogio a Vicario, riconoscendogli un ruolo chiave all'interno dei successi degli Spurs. Il top player sudcoreano ha infatti dichiarato: "Mi sto godendo ogni singolo momento con Vic. Ha fatto grandi parate e sta giocando bene, è fantastico averlo in porta. In ogni partita concediamo occasioni e tiri in porta, ma avendo Vic dietro di noi, siamo molto tranquilli sapendo che farà parate incredibili. Inoltre, il modo in cui gioca con i piedi è semplicemente fantastico, porta tantissimo alla squadra. Sono molto felice di averlo con noi."