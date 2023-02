Tottenham, Son preso di mira sui social: insulti razzisti e condanna del club

Una vittoria importante per il Tottenham, quella conquistata contro il West Ham per 2-0. Un successo che consente agli Spurs di salire momentaneamente al quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Eppure, la serata non è stata tutta rose e fiori. Infatti, Son, uno dei marcatori del match, è stato vittima di insulti a sfondo razzista avvenuti, però, sui social.