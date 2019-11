Tottenham, Son torna a disposizione: revocato il rosso per il fallo ai danni di André Gomes

Il Tottenham aveva presentato ricorso nella giornata di ieri per il cartellino rosso estratto ai danni del proprio elemento del reparto offensivo Heung-Min Son dopo che era intervenuto duramente su André Gomes, oggi apprendiamo che tale ricorso è stato accolto e che quindi il 27enne sudcoreano tornerà a disposizione di mister Pochettino. L’arbitro Atkinson aveva prima ammonito Son, poi ha convertito il giallo in espulsione diretta per aver appreso le condizioni del portoghese rimasto a terra e dopo aver consultato il Var a distanza.

Gli Spurs hanno affermato che il proprio calciatore non aveva alcuna intenzione di fare del male all’avversario, e che le conseguenze di quella scivolata sono derivate da eventi non dipendenti direttamente dalla volontà di Son. Dare il rosso un errore evidente? A quanto pare sì, avendo il consiglio disciplinare della FA deciso di revocarlo.