Tottenham, tifosi chiedono esonero di Conte definito una “disgrazia”

Il calcio non conosce mezze misure e non ha memoria storica. E' bastata la sconfitta contro il Newcastle di sabato scorso per far precipitare i consensi dei tifosi del Tottenham per il tecnico Antonio Conte. La squadra si trova in questo momento al terzo posto in classifica con 23 punti ma il popolo degli Spurs è sceso sul piede di guerra e vuole che venga allontanato l'ex della Juventus e dell'Inter. Dura presa di posizione da parte dei tifosi del Tottenham nei confronti del loro allenatore Antonio Conte. Tanti tifosi sui social hanno anche scritto messaggi duri nei confronti di Conte che è stato definito a più riprese "una disgrazia".