Tottenham, ufficiale: con Conte è già addio. Risoluzione consensuale ma Stellini resta

Si è chiusa in anticipo l'avventura al Tottenham di Antonio Conte. La rottura era nell'aria da giorni ma ora c'è anche l'ufficialità: l'allenatore lascia dopo 16 mesi la panchina degli Spurs e il club londinese annuncia la fine del rapporto con un comunicato dove si parla di risoluzione consensuale. Cristian Stellini assumerà la guida della squadra fino a fine stagione. Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica, ma solo due punti sopra il Newcastle, quinto in classifica, che ha due partite in meno rispetto alla squadra londinese nella corsa alla qualificazione in Champions League.