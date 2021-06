Tottenham, ufficiale l’arrivo di Fabio Paratici nuovo ds

Si è chiusa dopo 11 anni l'avventura italiana e adesso per Paratici c'è la Premier

Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo del ds Fabio Paratici. Dopo 11 anni alla Juventus, comincia ufficialmente la nuova avventura in Inghilterra per il ds italiano e ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, con un comunicato nel quale viene specificato come il dirigente italiano diventi il nuovo "Managing Director Football" del Tottenham. Paratici ricoprirà questo ruolo ufficialmente a partire dal prossimo 1 luglio, ma già da qualche settimana sta lavorando informalmente per il club, innanzitutto sulla scelta dell'allenatore che con tutta probabilità sarà Paulo Fonseca. Per Paratici è stato firmato nella giornata di sabato un contratto triennale con il Tottenham.