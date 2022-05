Tottenham, ufficiale l’arrivo di Perisic: contratto fino al 2024

L'annuncio ufficiale degli Spurs

Ora è ufficiale: Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham. L'ex Inter si ricongiunge con Antonio Conte dopo lo scudetto nella stagione 2020-2021 con la società nerazzurra. Dopo le visite mediche svoltesi nella giornata ieri, il croato ha firmato un contratto fino al 2024. L'annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali degli Spurs: l'esterno realizza dunque il suo sogno di giocare in Premier League, dopo i titoli in Bundesliga, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco, e in Serie A con l'Inter. In tutta la stagione 2021-2022, l'esterno ha giocato 49 partite, segnando anche 10 gol e fornendo 9 assist, conquistano Supercoppa italiana e Coppa Italia coi nerazzurri. Questo l'annuncio ufficiale del Tottenham: