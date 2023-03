Tottenham, ufficiali le dimissioni di Fabio Paratici da direttore sportivo

Fabio Paratici non sarà più il direttore sportivo del Tottenham fino al prossimo 19 aprile. A confermarlo è stato lo stesso club, tramite comunicato stampa: "Questa settimana, il 29 marzo, la Commissione Disciplinare della Fifa ha annunciato la sua decisione di estendere al resto del mondo le sanzioni che la federazione italiana aveva comminato a Fabio Paratici - si legge nel comunicato diffuso dal Tottenham -. Questa decisione è stata presa prima dell’udienza sull’appello di Paratici nei confronti della sentenza della Figc, prevista per il 19 aprile, il cui risultato sarebbe poi stato considerato anche dal nostro club. Vista questa decisione inattesa della Fifa, le sanzioni contro Paratici ora potrebbero avere un effetto a più livelli, anche se ancora condizionate alla sentenza d’appello della Figc. Alla luce della decisione della Fifa, Fabio in accordo col club ha deciso di prendersi immediatamente un periodo di assenza, in attesa del risultato dell’appello”.