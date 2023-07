Tottenham, Vicario: “Pressione? Aiuta a migliorarsi. Su Lloris…”

FEELING - "Hugo è ancora un giocatore del Tottenham ed è stato davvero gentile quando ho firmato. È un bravo ragazzo e uno dei migliori portieri al mondo. Ha vinto un Mondiale e giocato molte partite in Premier League", ha detto Vicario mostrando grande rispetto per l'esperto portiere con cui si contenderà ogni gara il posto.

CRESCITA - Il dualismo con il francese e la pressione per la piazza importante saranno per Vicario le armi in più per migliorare: "Pressione? Penso che sia un bene, ti aiuta a migliorare le prestazioni. Qui c'è un grande potenziale e ci sono le migliori strutture per rendere i calciatori professionisti al 100%. L'impatto con gli altri giocatori è stato molto buono, sono entusiasta di iniziare questa stagione con gli Spurs".