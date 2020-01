Tragedia a Gijón, operaio cade da 25 metri mentre lavora a ristrutturazione dello stadio dello Sporting

Una tragedia dalla Spagna: un operaio che stava eseguendo lavori di manutenzione allo stadio dello Sporting Gijón, squadra di Segunda Division, è morto dopo essere precipitato da 25 metri. Lo riporta Mundo Deportivo che spiega come l’uomo era intento a lavorare su una torre per la manutenzione elettrica allo stadio El Molinón.

Secondo quanto riporta la polizia locale, ancora sconosciute la cause dell’incidente. Il fatto sarebbe accaduto nella giornata di ieri intorno alle 16:30 quando la vittima, 56 anni e appartenente a una società esterna assunta dal club rojiblanco, stava eseguendo lavori di manutenzione in una delle torri elettriche del campo dello Sporting Gijón. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, non c’è stato niente da fare.