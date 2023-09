Tragedia a Panama: ucciso il nazionale Gilberto Hernandez

Il difensore del Club Atletico Independiente è rimasto ucciso in circostanze da chiarire durante una sparatoria avvenuta a Colon. Lo scorso marzo aveva debuttato in nazionale

Il giocatore, che militava nel Club Atletico Independiente, è morto in una sparatoria avvenuta nella città di Colon. A rendere nota la notizia è stata la Federcalcio panamense attraverso i propri canali social.

Saranno le indagini a chiarire se lo sfortunato ragazzo era l’obiettivo dei malviventi, ma si sospetta che Hernandez possa essere stata la vittima di un regolamento di conti tra clan rivali a Colon o se la sua morte è accaduta per una tragica fatalità, fatto sta che non può che tornare alla mente il ricordo della scomparsa di Andrés Escobar, il difensore della nazionale colombiana assassinato nel 1994 nel parcheggio di un bar di Medellin al termine del Mondiale negli Stati Uniti, nel quale il giocatore aveva realizzato un'autorete contro gli USA, determinante per l'eliminazione dei Caféteros.