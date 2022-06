Tragedia ad El Salvador: arbitro ucciso dopo l’aggressione di un giocatore

Terribile episodio nel calcio salvadoregno. José Arnoldo Amaya, che dirigeva una partita in un torneo amatoriale, è stato picchiato senza pietà da un giocatore dopo essere stato espulso. Il giudice di gara ha ricevuto un forte calcio al petto ed è caduto a terra, rimanendo privo di sensi per i colpi ricevuti che hanno causato un'emorragia interna. Come riporta il quotidiano Olé, la vittima è stata rapidamente trasferita dallo stadio Toluca di San Salvador all'ospedale più vicino dove è morta poche ore dopo a causa dei molteplici attacchi ricevuti.