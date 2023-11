Tragedia in Albania, muore in campo il calciatore Raphael Dwamena

Tragedia in Albania. Durante Egnatia-Partizani, perde la vita il calciatore Raphael Dwamena

Una vera e propria tragedia si è consumata in queste ore in Albania dove, a 28 anni, è morto il calciatore ghanese Raphael Dwamena. Come testimoniato da diversi video, il calciatore dell'Egnatia ha subito un malore mentre giocava la sfida contro il Partizani.