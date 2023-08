Tragedia in Costa Rica: calciatore muore dopo attacco di un coccodrillo

Anche il suo club, il Deportivo Río Cañas ha confermato la morte dell'atleta: "Con profondo dolore rendiamo pubblica la morte del nostro giocatore Jesús López Ortiz (Chucho) che Dio possa essere con lui. Riposa in pace Chucho, ci uniamo al dolore di tutta la sua famiglia. Ci mancherai. Prendi una parte del cuore di tutti, caro amico. Oggi è un giorno molto difficile per tutti noi e ti ricorderemo nelle mille sfaccettature della tua vita sportiva come allenatore, calciatore e anche come padre di famiglia. Vivrai sempre nei nostri cuori, Chucho. Vola alto".