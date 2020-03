Tragedia in Guinea, incidente stradale per l’Etoile de Guinee: morti almeno 8 giocatori

Tragedia in Guinea, la squadra Etoile de Guinee sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale mortale. Secondo quanto riportato dalla BBC ci sarebbero anche 8 giocatori morti.

Dalle notizie apprese dall’emittente, la squadra sarebbe vittima di un incidente che ha visto coinvolto il pullman che trasportava tutti i calciatori dell’Etoile de Guinee, club militante nella seconda divisione nazionale. Dalle prime ricostruzioni ci sarebbero almeno 8 morti con 17 feriti non gravi. Il fatto sarebbe avvenuto appena fuori dalla città di Mamou, a circa 250 chilometri a est della capitale Conakry, dove ha sede Etoile. La squadra stava per giocare nella città di Kankan in quella che doveva essere la prima partita della stagione del campionato. Non ci sono, per ora, altri dettagli sull’accaduto. Secondo teledakar.com, il bilancio sarebbe ben più grave con l’intera squadra deceduta e 22 morti.