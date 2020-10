Tragedia Manchester City, muore Wisten: era ex calciatore delle giovanili

Non è un buon momento per il Manchester City, dentro e fuori dal campo. In questo caso, però, la palla e i risultati di gioco passano in secondo piano. Infatti, un ex calciatore delle giovanili, Jeremy Wisten, è tragicamente deceduto all’età di soli 17 anni.

L’annuncio del Manchester City

A darne il triste annuncio è stata la stessa società inglese con un comunicato apparso anche sul profilo ufficiale Twitter. Il piccolo Wisten, ex giocatore dell’Academy, aveva solo 17 anni. “La famiglia del Manchester City family annuncia tristemente di aver ricevuto notizia del decesso dell’ex calciatore del club Jeremy Wisten. Vogliamo mandare le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile”. Sono queste le parole del club inglese. Sulla morte del giocatore non sono state ancora chiarite le effettive cause.